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Пилотът на "Мерцедес" Кими Антонели призна, че вече може да мечтае за титлата във Формула 1, след като отново се качи на подиума след Гран при на Сингапур.

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Младият италианец остана трети, докато Макс Ферстапен (Нидерландия) записа дебютна победа на това трасе и втора поредна през този сезон. Въпреки това пилотът на Ред Бул е четвърти - на 119 точки зад водача в класирането Антонели, а до края на сезона остават само шест старта.

Това означава, че 20-годишният Антонели може да се превърне в най-младия шампион в историята на Формула 1 още след две седмици в Тексас. Към момента преднината му пред съотборника му Джордж Ръсел (Великобритания) е 102 точки, а след състезанието в САЩ той ще се нуждае от аванс от поне 126 точки, за да сложи край на спора за титлата.

"Със сигурност мога да мечтая. Знам, че съм много близо, знам, че е възможно, но трябва да съм сигурен, че продължавам да давам най-доброто от себе си. Да излизам там и да се представям възможно най-добре. Този уикенд не мисля, че пилотирах толкова добре, можех да се справя по-добре. Очаквам да се върна на пистата в Остин, но в крайна сметка, ако не си върша работата, резултатът няма да дойде", заяви Антонели, цитиран от ДПА.

Люис Хамилтън от отбора на "Ферари", който понастоящем заема третото място с 229 точки, също все още е в битката за рекордна осма титла, но има само един подиум в последните осем състезания.

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