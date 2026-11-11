Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Българската надежда в моторните спортове Никола Цолов отново кара болид от Формула 1. По-малко от две седмици след участието си в една от свободните тренировки за Гран при на Мексико, където кара тазгодишната кола на "Рейсинг Булс", сега Българския лъв тества един от миналогодишните болиди на отбора на пистата "Хунгароринг".

Още по темата

Цолов, който този сезон кара за "Кампос Рейсинг" във Формула 2, е сочен като реален претендент за място в състава на дъщерния отбор на "Ред Бул" във F1 през следващия сезон.

Според информация от няколко различни места, "Рейсинг Булс" трябва да реши дали да даде на Никола дебют при най-добрите като титулярен пилот или пак да гласува доверие на Лиъм Лоусън.

Новозеландският пилот бе един от двамата титуляри на отбора редом до Арвин Линдблад, а в три старта бе качен като съотборник на Макс Верстапен в първия отбор на "Ред Бул", замествайки Исак Хаджар.

Макар да се представя стабилно в последните си състезания, Лоусън все още няма уверения, че ще бъде част от "Рейсинг Булс" и през сезон 2027.

Цолов замести именно Лоусън по време на свободната тренировка в Мексико, където даде дванадесето време и бе с 0.126 секунди по-бавен от Линдблад.

Към настоящия момент специализираните сайтове, следящи случващото се във Формула 1 в детайли, съобщават, че Никола има своите шансове както да бъде титулярен пилот за "Рейсинг Булс", така и да се превърне в резервен пилот на "Ред Бул" или да бъде пратен за един сезон в японските серии Супер Формула, където да натрупа опит.

Днес на унгарската писта българинът кара с VCARB 02 - миналогодишния болид на "Рейсинг Булс".

По-рано тази година, през август, Никола отново бе в този болид, когато направи тестове на "Имола", за да получи необходимия за участие при най-добрите суперлиценз.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
МЗ коригира броя на загиналите при катастрофата на АМ "Тракия" Днес
МЗ коригира броя на загиналите при катастрофата на АМ "Тракия"
48955
Коя е жената до Дженсън Хуанг, която остана в сянка до скандала с китайската шпионка? Лайф
Коя е жената до Дженсън Хуанг, която остана в сянка до скандала с китайската шпионка?
9883
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
14156
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
7567
Нова статуя осмива президента Тръмп заради многократно отложената му военна служба по време на Виетнамската война Impressio
Нова статуя осмива президента Тръмп заради многократно отложената му военна служба по време на Виетн...
4635
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
4302
Новият TikTok трик с пакетче чай Вкусотии
Новият TikTok трик с пакетче чай
1683
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
1590
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“ Времето
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“
451