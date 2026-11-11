Все още няма яснота около бъдещето му за следващия сезон

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Българската надежда в моторните спортове Никола Цолов отново кара болид от Формула 1. По-малко от две седмици след участието си в една от свободните тренировки за Гран при на Мексико, където кара тазгодишната кола на "Рейсинг Булс", сега Българския лъв тества един от миналогодишните болиди на отбора на пистата "Хунгароринг".

Цолов, който този сезон кара за "Кампос Рейсинг" във Формула 2, е сочен като реален претендент за място в състава на дъщерния отбор на "Ред Бул" във F1 през следващия сезон.

Според информация от няколко различни места, "Рейсинг Булс" трябва да реши дали да даде на Никола дебют при най-добрите като титулярен пилот или пак да гласува доверие на Лиъм Лоусън.

Новозеландският пилот бе един от двамата титуляри на отбора редом до Арвин Линдблад, а в три старта бе качен като съотборник на Макс Верстапен в първия отбор на "Ред Бул", замествайки Исак Хаджар.

Макар да се представя стабилно в последните си състезания, Лоусън все още няма уверения, че ще бъде част от "Рейсинг Булс" и през сезон 2027.

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Цолов замести именно Лоусън по време на свободната тренировка в Мексико, където даде дванадесето време и бе с 0.126 секунди по-бавен от Линдблад.

Към настоящия момент специализираните сайтове, следящи случващото се във Формула 1 в детайли, съобщават, че Никола има своите шансове както да бъде титулярен пилот за "Рейсинг Булс", така и да се превърне в резервен пилот на "Ред Бул" или да бъде пратен за един сезон в японските серии Супер Формула, където да натрупа опит.

Днес на унгарската писта българинът кара с VCARB 02 - миналогодишния болид на "Рейсинг Булс".

По-рано тази година, през август, Никола отново бе в този болид, когато направи тестове на "Имола", за да получи необходимия за участие при най-добрите суперлиценз.

Nikola Tsolov is back behind the wheel of a Formula 1 car! The Bulgarian is testing with Racing Bulls at the Hungaroring as he continues his preparations for a potential F1 future. https://t.co/Y1CkkBppNr — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 11, 2026

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