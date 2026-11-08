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Ландо Норис спечели състезанието за Гран при на Бразилия от Формула 1 и постигна трета победа за сезона, а съотборниците Макс Верстапен и Исак Хаджар постигнаха двоен подиум за Ред Бул. Джордж Ръсел и Андера Кими Антонели останаха извън почетната стълбичка, но с четвъртото и петото място осигуриха на Мерцедес титлата при конструкторите.

Началото на състезанието бе значително по-добро за Кими Антонели, който изпревари Норис още преди завой номер 1. Британският пилот на Макларън загуби позиция и срещу Лиъм Лоусън, а зад тях Оливър Берман и Фернандо Алонсо излязоха от пистата в завой номер 4 и загубиха загубиха много позиции.

Норис успя да си върне второто място, но Антонели вече бе избягал на пет секунди и надпреварата изглеждаше по-скоро за останалите места на подиума, а за тях имаше нов кандидат. До десетата обиколка Макс Верстапен вече бе пробил в топ 6 и скъсяваше бързо изоставането си от Лоусън.

Отборите започнаха на гуми интермедиа за мокър асфалт, но той изсъхна и всички пилоти смениха на софт до 18-ата обиколка. След връщането си на трасето Кими Антонели получи проблеми с окачването и Ландо Норис го изпревари в 20-ата обиколка, а в следващата и Исак Хаджар бе пред световния шампион.

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Ферстапен също изпревари Антонели скоро след това, а в 39-ата обиколка нидерландецът вече бе и пред съотборника си Хаджар на втората позиция. В този момент пасивът на четирикратния шампион от Норис бе почти десет секунди.

Дъждът се завърна над "Интерлагос" за последните десетина обиколки и пилотите се върнаха на гумите за мокър асфалт, а Ландо Норис удържа преднината си срещу Ферстапен и спечели с 14.602 секунди. Исак Хаджар направи подиума на Ред Бул двоен, а Джордж Ръсел изпревари Кими Антонели за четвъртото място.

Оскар Пиастри завърши шести за Макларън, a пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън също попаднаха в топ 10 съответно със седмо и девето място.

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