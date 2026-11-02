Кими Антонели благодари на семейството си, отбора си и цяла Италия

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Световен шампион за 2026 г. - това ще кънти в ушите на Кими Антонели от тази сутрин след емоционалните сцени в Мексико тази нощ. Италианецът взе титлата едва на 20 години, 2 месеца и 7 дни. Четири кръга преди края на сезона той е недостижим на върха и вече може да празнува.

Пилотът на "Мерцедес" става и първи италианец-шампион във Формула 1 от 73 години.

"Ще помня този ден до края на живота си - каза още на пистата Антонели. - Знам, че това е само началото на кариерата ми. Ще опитам да не е последната ми титла. Но каквото и да се случи, този ден тук в Мексико няма как да го забравя.

Разплаках се в последната обиколка и опитах да се сдържа, за да запазя пълна концентрация. Невероятно е. Не мога да го осмисля.

Благодаря на отбора ми - без тях нямаше да съм тук изобщо. Благодаря на семейството ми, защото без тях нямаше да съм спорта, който толкова обичам. Благодаря на Италия - това е и за родината ми.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Много рано в сезона осъзнахме с екипа, че можем да го направим.

Разбирахме колко силна е колата, колко добре се справяме технически. Оставаше аз да не правя грешки на пистата. Знаехме, че имаме добър шанс.

Партитата тепърва започват, няма да са никак тихи и кротки.

Ще празнувам с приятелите ми, със семейството ми и с отбора. Заслужихме си го.

Да, това е само началото. Убеден съм, че ще се боря отново за световната титла, може би още догодина.

Ще опитаме да спечелим пак, това е сигурно."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.