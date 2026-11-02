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Кими Антонели стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1 и логично това е голямата новина в спорта, но със сигурност има и друга такава след Гран при на Мексико - напрежението в редиците на "Ферари".

Кими за историята: Антонели е най-младият шампион във Формула 1
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След края на надпреварата двамата пилоти на "черните кончета", Люис Хамилтън и Шарл Леклер, изразиха недоволството, но не от собственото си представяне, а от това на другия.

Седемкратният световен №1 Хамилтън бе категоричен, че трябва да има разговор при закрити врати. Още по време на състезанието британецът заяви по радиото, че "Ферари" има "големи, големи проблеми".

Леклер поведе в първата обиколка, а това смъкна Хамилтън до трета позиция, като той бе изпреварен и от Макс Верстапен.

"Това ни костваше победата. Трябва да проведем сериозни разговори зад затворени врати", заяви Люис.

"Аз също мога да съм недоволен от това колко ме избута от пистата в първия завой, но това е състезание в крайна сметка. Когато се бориш за победа, това е начинът. Ще говоря с Люис", пък каза Леклер.

Хамилтън бе категоричен, че италианците са имали нужната скорост, за да вземат първите две места в Мексико Сити.

Шефът на отбора Фред Васьор също взе отношение по темата, като изрази мнение, че трябва да има някакви действия, защото нещата ще продължат по същия начин, ако няма ползотворна дискусия.

Хамилтън завърши втори, а Леклер - четвърти.

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