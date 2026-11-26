Новината бе съобщена от ФИА преди Гран при на Катар

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Международната автомобилна федерация (ФИА) публикува официалните си решения след проверката за спазването на бюджетния таван във Формула 1 за сезон 2025. Огласяването на резултатите бе направено непосредствено преди Гран при на Катар, като одитът установи процедурни нарушения при тимовете на Уилямс и Алпин.

За разлика от френския си съперник, Уилямс е с отчетено и минимално превишаване на разрешения финансов лимит. Надвишаването възлиза на 627 000 паунда, което представлява точно 0.48% над определения таван за съответната година.

Отборът от Гроув прие констатациите и подписа официално споразумение за признаване на нарушението (Accepted Breach Agreement). Според условията му Уилямс приема финансова санкция, както и 1.5% намаление на правото си на тестове във въздушния тунел и с компютърна динамика на флуидите (CFD) за следващите 12 месеца.

При Алпин проверка установи единствено процедурни пропуски при подаването на финансовите документи. Тимът също прие официално констатациите на управляващия орган, като за него не бяха наложени допълнителни финансови или спортни наказания.

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Извън потвърдените от ФИА факти и санкции, темата за финансовия правилник продължава да предизвиква дискусии в падока. Ръководителят на Уилямс Джеймс Ваулс изрази личното си мнение, че в настоящия си вид бюджетният таван затвърждава предимството на водещите отбори. Според него еднаквите финансови ограничения за всички не позволяват на по-малките тимове да инвестират достатъчно, за да настигнат лидерите.

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