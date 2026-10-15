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"Хаас" официално обяви привличането на Рафаел Камара, който ще партнира на Оливър Беарман  през следващия сезон въвФормула 1.

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В момента бразилецът е лидер в генералното класиране във Формула 2, където негов основен конкурент в битката за титлата е Никола Цолов. Разликата между двамата преди финалните два кръга за сезона, които трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември е едва седем точки, като 

През 2024 година Камара спечели Формула Регионал Европа, а през 2025 триумфира във Формула 3, където победи Цолов.

В състава на "Хаас" Камара заменя Естебан Окон, с когото обявиха раздяла в края на септември.

За момента Камара е единственият новобранец, който има сигурно място на стартовата решетка във Формула 1 за 2027 година 

"Много съм щастлив, че се присъединяват към тима на Хаас във Формула 2", каза Камара. "Това е важна стъпка в моята кариера и искам да благодаря на собственика Джин Хаас и директора Аяо Комацу за доверието, което ми оказаха. Много съм благодарен и на скудерията и академията на Ферари за подкрепата и всичко, което направиха за моето развитие през годините, както и на семейството ми, което винаги бе до мен в този период", добави той.

"Сега фокусът ми е да се подготвя по най-добрия начин за новото предизвикателство. Има много какво да уча и нямам търпение да започна работа с отбора, да опозная болида и да продължа да се развивам като пилот", каза бразилецът.

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