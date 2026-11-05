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Алън Джоунс, световният шампион във Формула 1 за 1980 година, почина на 80-годишна възраст.

В хода на кариерата си той печели 12 състезания от Формула 1 и става едва вторият австралиец след сър Джак Брабам, който печели световната титла, постигайки това с отбора на "Уилямс" през 1980 г.

Роден в Мелбърн, Джоунс се премества в Европа през 1970 г., за да преследва мечтата си в автомобилния спорт. През 1973 г. се присъединява към отбора от Формула 3 - GRD, а през 1975 г. прави своя дебют във Формула 1 с тима на "Хескет".

Първата си победа във Формула 1 постига през 1977 г. в Гран при на Австрия, докато се състезава за отбора на "Шадоу". През 1978 г. преминава в "Уилямс", където постига още по-големи успехи.

През 1980 г. Джоунс печели пет състезания - в Аржентина, Франция, Великобритания, Канада и Съединените щати - и още пет пъти се качва на подиума, което му осигурява световната титла състезание преди края на сезона.

Той се оттегля от състезателната си кариера през 1986 г. и остава последният австралиец, ставал световен шампион във Формула 1.

Съпругата на Джоунс, Аманда Бътлър-Дейвис, направи изявление чрез организацията "Моторспорт Австралия" в четвъртък.

"С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашия любим Алън, който си отиде на 5 ноември след кратко боледуване", сподели Бътлър-Дейвис. "Той ще липсва много на най-близките си, които ще го помнят с обич, както и на многобройните му фенове, за чиято подкрепа той винаги е бил благодарен."

"Алън посвети живота си на моторните спортове, оставяйки наследство, което ще продължи да живее чрез безбройните хора, докоснали се до него през годините. Със своите постижения, страст и неподражаем характер - както на пистата, така и извън нея, Алън остави трайна следа в спорта, както в родината си, така и по целия свят."

"Като семейство бихме искали да използваме възможността да благодарим на всички, които бяха част от пътя на Алън, за дългите години приятелство, любов и подкрепа. Той имаше невероятния късмет да бъде заобиколен от толкова много прекрасни хора."

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