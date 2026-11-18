Пиастри ще получи наказание с десет места за Гран при на Лас Вегас
"Макларън" реши да смени двигателя за предстоящата надпревара
Оскар Пиастри ще получи наказание с десет места на стартовата решетка за Гран при на Лас Вегас от Формула 1, съобщава Motorsport.com. Австралиецът ще бъде санкциониран за превишаване на позволения брой промени на задвижващата система на болида на Макларън, извършвайки пета смяна.
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"Оскар ще има нов двигател с вътрешно горене за Лас Вегас, след като по стария се появиха проблеми. Това е петата му смяна за сезона, така че той ще получи наказание от десет места на решетката. Вярваме, че Оскар има добър шанс да възстанови позициите с изпреварвания", съобщиха от отбора.
От Макларън също така разкриха, че ще използват подобрения турбокомпресор на Мерцедес, който производителят разработи по т.нар. механизъм за наваксване ADUO на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) .
"И двата автомобила, както и останалите болиди, задвижвани от HPP (подразделението на Мерцедес за задвижващи системи във Великобритания), ще бъдат оборудвани с новата спецификация на турбокомпресора, одобрена по програмата ADUO. Очакваното подобрение в представянето е сравнително малко", добавиха от Макларън.
Мерцедес също ще има промени, като Андреа Кими Антонели ще използва новия турбокомпресор. Джордж Ръсел ще остане с оригиналните спецификации, за да избегне наказание.