Формула 1 ще има постоянни стюарди от следващия сезон 2027, съобщи официално ФИА. Международната автомобилна федерация ще започне да променя някои неща, свързани с процеса на разглеждане на провинения и взимане на решения.
Стюардите често попадат в новините, когато има различни решения или изобщо липсва разследване за едни и същи провинения на Гран при пилотите.
"От 2027 г. ФИА ще започне да въвежда постоянни стюарди в световния шампионат на Формула 1, с което ще засили последователността, експертизата и приемствеността при вземането на решения по време на състезанията", се казва в изявлението на ФИА
"С цел изграждане на екип от 12-15 постоянни стюарди през следващите пет години, тази инициатива представлява значима инвестиция в хората, стоящи зад спорта, както и в бъдещето на съдийската дейност", се допълва в изявлението на федерацията.
Идеята на ФИА е постоянните стюарди да бъдат набирани постепенно. В близко бъдеще съставите на практически съдийския състав, който взима решения за санкции, ще е микс от постоянни и временни кадри. В настоящата система стюардите на всеки старт трябва да включват кадър на ФИА, представител на местния спортен орган и един бивш пилот.