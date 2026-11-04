Рафа Камара има сигурно място за догодина, но дебютът ще подрани

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Големият съперник на Никола Цолов в последните два сезона - бразилецът Рафаел Камара, ще получи своя състезателен дебют във Формула 1 още този уикенд.

Това бе обявено от отбора на "Хаас", чийто болид Камара щеше да кара така или иначе през сезон 2027.

Дебютът обаче ще подрани и Камара ще дебютира на пистата "Интерлагос" в родината си, а това без никакво съмнение е и маркетингов ход на отбора да включи този пилот именно в Бразилия.

Още преди няколко седмици стана ясно, че Камара, който преди година стана шампион във Формула 3, а в момента води в класирането на Формула 2 пред Никола Цолов, ще замени Естебан Окон в отбора на "Хаас".

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Това, което изненадва всички е фактът, че кариерата на Окон във Формула 1 приключва предварително и той няма да кара в последните пет състезания.

Преди няколко дни в Мексико французинът бе заменен от японеца Рио Хиракава без да има обяснение за конкретна причина от страна на отбора.

Сега обаче от "Хаас" обявиха, че Окон повече няма да се състезава за отбора и в оставащите състезания ще видим негови заместници, а от новия сезон на тази позиция ще бъде само и единствено Рафа Камара.

През настоящия сезон Естебан Окон спечели само седем пункта с едва три влизания в зоната на точките от общо 18 състезания.

Иначе в цялата си кариера той има 198 състезания, в които е бил четири пъти на подиума, а най-паметния момент без никакво съмнение е победата му в Унгария с болида на "Алпин" през 2021-а.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.