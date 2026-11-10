Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Въпреки продължаващия военен конфликт между САЩ, Израел и Иран, Формула 1 ще приключи сезона си по план с два старта в Близкия изтрок, съоветно в Катар и Обединените арабски емирства - в последния уикенд на ноември и първия на декември.

Мечтата ще трябва да почака? Конкурентът на Цолов получава нов договор
Виж още Мечтата ще трябва да почака? Конкурентът на Цолов получава нов договор

Организаторите са уведомили ръководството на италианската писта "Имола", че няма да имат нужда от съоръжението, което бе посочен като резервен вариант при невъзможност за домакинство на двете споменати вече състезания.

Гран при на Катар ще се състои между 27 и 29 ноември, а това на Абу Даби - между 4 и 6 декември.

По-рано през сезона стартовете в Саудитска Арабия и Бахрейн, които по програма бяха планирани за месец април, не се състояха именно заради обстановката в региона. Все пак Гран при на Бахрейн се проведе, но през октомври и то в Малайзия - на пистата "Сепанг".

По информация на ВВС обаче доста от шефовете на отборите не са фенове на подобно развитие, тъй като и двете държави са близо до Ормузкия проток, където продължава да има ракетни нападения, както и до Саудитска Арабия, също обект на атаки, при това скорошни такива.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки) Днес
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки)
155611
Григор Димитров вдига сватба с Ейса Лайф
Григор Димитров вдига сватба с Ейса
23191
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
25036
Кой управлява общественото мнение в ерата на AI? Медиен сблъсък на EEGS 2026 IT
Кой управлява общественото мнение в ерата на AI? Медиен сблъсък на EEGS 2026
4157
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания Impressio
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания
1986
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки) Trip
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки)
1829
Ябълков сладкиш с маслени трохи - една хапка и ще поискате още Вкусотии
Ябълков сладкиш с маслени трохи - една хапка и ще поискате още
2584
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
1301
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
700