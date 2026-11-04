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Новият световен шампион във Формула 1 Кими Антонели се срещна със семейството на легендата на моторните спортове Аиртон Сена преди Гран при на Бразилия този уикенд.
В неделя Антонели стана най-младият световен шампион във Формула 1, осигурявайки си титлата четири кръга преди края на сезона. Днес той публикува в профила си в Инстаграм снимка, на която е в златисто-черния болид Лотус на Сена, а около него е семейството на бразилския пилот, който загина в катастрофа на пистата "Имола" през 1994 година.
"Незабравим ден. Благодаря на цялото семейство Сена. Ще нося този спомен с мен завинаги", написа 20-годишният италианец.
Кими Антонели в миналото многократно е заявявал, че един от неговите идоли е Аиртон Сена, макар и никога да не е имал възможност да го гледа на живо.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.