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Новият световен шампион във Формула 1 Кими Антонели се срещна със семейството на легендата на моторните спортове Аиртон Сена преди Гран при на Бразилия този уикенд.

В неделя Антонели стана най-младият световен шампион във Формула 1, осигурявайки си титлата четири кръга преди края на сезона. Днес той публикува в профила си в Инстаграм снимка, на която е в златисто-черния болид Лотус на Сена, а около него е семейството на бразилския пилот, който загина в катастрофа на пистата "Имола" през 1994 година.

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"Незабравим ден. Благодаря на цялото семейство Сена. Ще нося този спомен с мен завинаги", написа 20-годишният италианец.

Кими Антонели в миналото многократно е заявявал, че един от неговите идоли е Аиртон Сена, макар и никога да не е имал възможност да го гледа на живо.

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