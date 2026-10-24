Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Шарл Льоклер от "Ферари" беше най-бърз и във втората свободна тренировка преди Гран при на САЩ, следван плътно от Кими Антонели ("Мерцедес") - състезание, което може да превърне италианеца в най-младия шампион във Формула 1.

Още по темата

Льоклер постигна време 1:35.291 минути във втората тренировка, проведена при слънчево време на пистата Circuit of the Americas в Остин (Тексас), след като преди това той оглави класирането и в първата сесия .

"За мен петъкът премина много гладко, но изглежда, че останалите правят по-голям прогрес. Като се има предвид малката разлика, няма да бъде никак лесно", заяви той.

Антонели - 20-годишният пилот, който задължително трябва да спечели в неделя, за да си осигури първи шанс за титлата, финишира пети в първата тренировка. Италианецът подобри представянето си до втора позиция във втората тренировка и приключи деня с изоставане от 0.042 секунди.

"Първата свободна тренировка не беше най-добрата за нас, тъй като балансът на колата не беше на ниво", коментира Кими Антонели, който води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел.

"Успяхме обаче да подобрим това за втората сесия и направихме добра крачка напред", добави той.

Макс Верстапен, който спечели в Остин миналата година, се стреми към трета поредна победа след успехите си в Сингапур и Малайзия. Той завърши втората сесия с третото най-добро време - на 0.189 секунди зад Льоклер. Люис Хамилтън остана четвърти, а Ръсел - пети.

Ландо Норис от "МакЛарън" се нареди седми във втората свободна тренировка в САЩ, зад Лиъм Лоусън от тима на "Рейсинг Булс".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125959
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4289
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4020
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5854
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3008
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1050
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462