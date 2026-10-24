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Шарл Льоклер от "Ферари" беше най-бърз и във втората свободна тренировка преди Гран при на САЩ, следван плътно от Кими Антонели ("Мерцедес") - състезание, което може да превърне италианеца в най-младия шампион във Формула 1.

Льоклер постигна време 1:35.291 минути във втората тренировка, проведена при слънчево време на пистата Circuit of the Americas в Остин (Тексас), след като преди това той оглави класирането и в първата сесия .

"За мен петъкът премина много гладко, но изглежда, че останалите правят по-голям прогрес. Като се има предвид малката разлика, няма да бъде никак лесно", заяви той.

Антонели - 20-годишният пилот, който задължително трябва да спечели в неделя, за да си осигури първи шанс за титлата, финишира пети в първата тренировка. Италианецът подобри представянето си до втора позиция във втората тренировка и приключи деня с изоставане от 0.042 секунди.

"Първата свободна тренировка не беше най-добрата за нас, тъй като балансът на колата не беше на ниво", коментира Кими Антонели, който води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел.

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"Успяхме обаче да подобрим това за втората сесия и направихме добра крачка напред", добави той.

Макс Верстапен, който спечели в Остин миналата година, се стреми към трета поредна победа след успехите си в Сингапур и Малайзия. Той завърши втората сесия с третото най-добро време - на 0.189 секунди зад Льоклер. Люис Хамилтън остана четвърти, а Ръсел - пети.

Ландо Норис от "МакЛарън" се нареди седми във втората свободна тренировка в САЩ, зад Лиъм Лоусън от тима на "Рейсинг Булс".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.