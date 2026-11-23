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Търпението на Фредерик Васьор се изчерпа. Шефът на Ферари не скри яростта си след кошмарната Гран при на Лас Вегас, а този път нямаше намерение да прикрива виновника. Сочейки директно към Шарл Льоклер, французинът обяви, че пилотът е пренебрегнал ясна заповед от бокса и е съсипал състезанието на отбора.

Сблъсъкът между Льоклер и Люис Хамилтън превърна надпреварата в истински кошмар за Скудерията. Британецът загуби позиции, а монегаскът получи 10-секундно наказание. Но най-големият удар дойде от реакцията на шефа им.

"Чия е вината? Преди всичко тази ситуация е неприемлива. Това е същото послание като в Мексико: трябва да мислим за всички хора, които работят за Ферари. Изпратихме на Льоклер послание да не изпреварва. Той направи грешка, която съсипа състезанието за отбора. Много съм ядосан. Трябваше да мислят за отбора, дори когато се състезаваха един срещу друг. Много е разочароващо", заяви Васьор пред Sky Sport.

Но истинската бомба дойде с думите му за отношенията между двамата пилоти. Напрежението между Льоклер и Хамилтън вече изглежда далеч от обикновено съперничество.

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"Напрежението нараства, сега е много по-лошо, отколкото беше преди 18 месеца, ситуацията между Хамилтън и Льоклер става неуправляема. Те трябва да се уважават взаимно, но също така трябва да уважават отбора. Трудно е да се приеме, знаехме, че ще бъде трудно състезание, но имахме потенциал за подиума. Не искам да си представям какво щеше да се случи, но можехме да направим добър обрат. Но те са фокусирани повече върху това да победят съотборника си, отколкото върху състезанието", добави Васьор, цитиран от bTV Sport.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.