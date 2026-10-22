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Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер се изказа остро срещу най-опитните пилоти на стартовата решетка, които според него постъпват егоистично и не дават нужното поле за развитие на младите си колеги.

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Критиките на 51-годишния Шумахер бяха насочени най-вече към испанеца Фернандо Алонсо и британеца Люис Хамилтън. Двамата имат девет световни титли помежду си, но общата им възраст в момента е 86 години. Те заемат две от общо 22-те пилотски места във Формула 1.

"Ако пилотите продължават да се състезават до 45 години, по-добре да закрием Формула 2. В момента просто няма място за младите момчета", каза Шумахер пред Скай Спортс.

Състезателната кариера на Ралф Шумахер във Формула 1 продължи от 1997 до 2007 година. В общо 180 старта той записа шест победи и 27 подиума. 

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