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Ветеранът във Формула 1 Фернандо Алонсо направи любопитно изказване след Гран при на САЩ, с което обиди част от пилотите.

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Испанецът си позволи да каже, че една трета от тях са с много ниско качество.

Повод за изказването му е инцидент между него и Алекс Албън в първата обиколка, като в края те завършиха съответно на 16-та и 17-та позиция.

"Според мен качеството на пилотите в долната една трета на грида е много ниско в момента. Затова според мен трябва да подобрим колата и да стартираме от малко по-предни позиции. Албон забрави, че 11-ти завой е там, където е и трябваше да завие наляво", заяви испанецът.

Тайландецът, който кара за "Уилямс", не пропусна да му отговори.

 Пилотът на Уилямс сподели, че за него битката е била забавна. "Винаги е удоволствие да се състезаваш с Фернандо - той е корав съперник, но винаги кара честно. На мен ми беше доста забавно, но може би той вижда нещата по различен начин. Опитах се да избегна удара и да стъпя върху бордюра, но не се получи".

Той допълни, че това е просто състезателен инцидент (както отсъдиха и стюардите) и не изпитва нужда да се извинява, тъй като е било невъзможно "да изчезне" в ситуацията.

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