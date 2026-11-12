Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Никола Цолов все пак става част от Формула 1 за следващия сезон!

19-годишният българин пише история, след като отборът "Oracle Red Bull Racing" обяви, че Никола официално е резервният пилот за 2027 г. Съобщението дойде часове, след като "Ред Бул" посочи титулярните двама, които ще сядат в болидите за състезанията догодина - Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Двамата караха за "Ред Бул Рейсинг" и този сезон.

Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец
Виж още Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец

Това е поредна стъпка нагоре за Никола, който преследва титлата във Формула 2, след като направи много силно впечатление и във Формула 3, все през системата за млади пилоти на "Ред Бул". Вероятно официализирането на ролята му като резерва за догодина е и последното стъпало, преди да го видим зад волана на една от колите в най-рейтинговото, скъпо и популярно състезание в моторните спортове.

Мечтата за Формула 1 е съвсем жива, а справка показва, че изобщо не е изключено резервата да стане титуляр още в първия му сезон. Случвало се е и преди с асове във Ф1.

"Щастлив съм, както и много благодарен на "Ред Бул" за тази възможност - цитиран е пред сайта на отбора Цолов. - Откакто се присъединих към младежката академия получавам невероятна подкрепа. Мисля, че се развивам и като пилот, и като човек.

Кариерата ми прогресира бързо, за което много дължа и на хората, които продължават да вярват в мен и да ми помагат.

Амбицията ми е ясна - искам да съм пилот във Формула 1. Възможността да изкарам следващата година в подготовка за стъпката към това е вълнуваща. Уверен съм, че с подкрепата на отбора и с опита, който ще получа от това, ще бъда напълно готов за това да съм пилот във Формула 1, когато дойде моментът за това.

Имам още много да уча, но работя здраво и ще продължавам да го правя. Ще използвам максимално добре всяка възможност, която получавам. Ще давам всичко за отбора. Сега фокусът ми е изцяло върху това да завърша сезона във Формула 2 по най-добрия възможен начин."

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки) Днес
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки)
102940
Tрансформациите на жените от кръга на Доналд Тръмп Лайф
Tрансформациите на жените от кръга на Доналд Тръмп
6207
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео) Бизнес
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео)
20722
Роботизирана ръка се придвижва на пръсти като Нещото от "Семейство Адамс" IT
Роботизирана ръка се придвижва на пръсти като Нещото от "Семейство Адамс"
998
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
2114
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
276
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада Trip
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада
2643
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат Вкусотии
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат
3468
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо Zodiac
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо
839
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната
193