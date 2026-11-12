Съобщението идва малко, след като отборът обяви кои са двамата титуляри

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Никола Цолов все пак става част от Формула 1 за следващия сезон!

19-годишният българин пише история, след като отборът "Oracle Red Bull Racing" обяви, че Никола официално е резервният пилот за 2027 г. Съобщението дойде часове, след като "Ред Бул" посочи титулярните двама, които ще сядат в болидите за състезанията догодина - Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Двамата караха за "Ред Бул Рейсинг" и този сезон.

Това е поредна стъпка нагоре за Никола, който преследва титлата във Формула 2, след като направи много силно впечатление и във Формула 3, все през системата за млади пилоти на "Ред Бул". Вероятно официализирането на ролята му като резерва за догодина е и последното стъпало, преди да го видим зад волана на една от колите в най-рейтинговото, скъпо и популярно състезание в моторните спортове.

Мечтата за Формула 1 е съвсем жива, а справка показва, че изобщо не е изключено резервата да стане титуляр още в първия му сезон. Случвало се е и преди с асове във Ф1.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Щастлив съм, както и много благодарен на "Ред Бул" за тази възможност - цитиран е пред сайта на отбора Цолов. - Откакто се присъединих към младежката академия получавам невероятна подкрепа. Мисля, че се развивам и като пилот, и като човек.

Кариерата ми прогресира бързо, за което много дължа и на хората, които продължават да вярват в мен и да ми помагат.

Амбицията ми е ясна - искам да съм пилот във Формула 1. Възможността да изкарам следващата година в подготовка за стъпката към това е вълнуваща. Уверен съм, че с подкрепата на отбора и с опита, който ще получа от това, ще бъда напълно готов за това да съм пилот във Формула 1, когато дойде моментът за това.

Имам още много да уча, но работя здраво и ще продължавам да го правя. Ще използвам максимално добре всяка възможност, която получавам. Ще давам всичко за отбора. Сега фокусът ми е изцяло върху това да завърша сезона във Формула 2 по най-добрия възможен начин."

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