Италианският дебютант се нареди до Байерн в книгата с рекордите на Шампионската лига

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Само преди две седмици името на италианския отбор Комо иззе заглавията във футболна Европа, след като тимът без почти никакви традиции разби Манчестър Юнайтед с 4:1 в Шампионската лига. И ако тогава резултатът можеше да се приеме отчасти като не чак смразяващо шокиращ заради слабата форма на "дяволите", чуйте това. Ланс - Комо 1:9! Точно така - един на девет.

Тази вечер абсолютният дебютант в турнира на най-силните, който допреди три сезона играеше в Серия В на Италия, размаза вицешампиона на Франция на неговия стадион. Това е удивителен резултат и изравни вечния рекорд в надпреварата на шампионите за най-изразителна победа. Той е с 8 гола разлика и се държеше до днес само от Ливърпул и Реал, които биха с по 8:0 съответно Бешикташ и Малмьо. Сега и Комо е до тях. Байерн пък единствен бе вкарвал 9 попадения в двубой от лигата - при 9:2 над Динамо Загреб преди две години, а днес вече и това постижение е изравнено от тима, който идва от брега на прочутото красиво езеро.

Гръцкият нападател Анастасиос Дувбикас наниза хеттрик, Нико Пас вкара един гол и асистира за още три, разписаха се още Лукас да Куня, Оли Кемпф, Матия Либерали и Мате Батурина. Агилар върна попадение за Ланс, но то е абсурдно да бъде наречено почетно. Нищо почетно нямаше в капитулацията на отбора, който спечели Купата на Франция миналия сезон и се би до последно за титлата с ПСЖ. И за да е пълна тя, в добавеното време вкара и Матео Папачиоли, за да стане резултатът 1:9. Погром. Разправа.

Комо има вече 9 точки в основната фаза на Шампионската лига след три победи и една загуба. И е вкарал удивителните 19 гола. Само парижани имат повече - 20.

В друго зрелище тази вечер РБ Лайпциг не успя да спре Манчестър Сити - 2:3, но домакините могат да съжаляват за множество пропуски, които ги лишиха от точка.

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Сити взе точките с победно попадение на Ерлинг Холанд в 78-ата минута, а преди това автогол на Лукеба и гол на Енцо Фернандес на два пъти извеждаха английския отбор напред в резултата. Баку и Нуса два пъти пък изравняваха за германците.

Норвежкият дебютант Викинг записа и първата си победа, след като спечели у дома с 4:1 срещу Сабах. Северняците впечатлиха при 3:3 с Байерн във втория кръг на надпреварата, а сега затвърдиха добрите впечатления.

Още резултати:

Славия Прага - Арсенал 1:2

Борусия Дортмунд - Бетис 2:1

Порто - Наполи 4:1

ПСВ - Брюж 1:2.

В ранните мачове:

Фенербахче - Ливърпул 3:2

АЕК - Реал 2:3.

В класирането водят с пълен актив от 12 точки ПСЖ и Реал, Арсенал има 10, а цели девет отбора са с по 9 - Комо, Барселона, Астън Вила, Ливърпул, Манчестър Сити, Брюж, Спортинг, Бетис и Дортмунд.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.