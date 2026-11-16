Алан Рушел помогна за промоцията в елита на родния му клуб, преди да се откаже

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Каква история само... 10 години след най-кошмарния момент, преобърнал живота му, един бразилски футболист написа с хепиенд последната глава от приказката си в играта.

Алан Рушел бе носен на ръце от феновете на Жувентуде в неделя, след като отборът победи с 2:0 Ботафого и си осигури промоция в елита на Бразилия. Левият бранител влезе като резерва в 74-ата минута под мощните аплодисменти на публиката и доигра мача. Той е на 37 години и се отказва в края на сезона.

Рушел започна кариерата си точно в Жувентуде преди две десетилетия, а през 2013-а футболът го отведе в Чапекоензе. С този отбор стигна финал в Копа Судамерикана през есента на 2016 г., но така и не изигра големия двубой.

На път за Колумбия, където трябваше да срещне Атлетико Насионал от Меделин, самолетът с отбора на Чапеко се разби и в ужаса оцеляха само шестима пасажери. Само трима от тях бяха футболисти, а само един се върна на терена - именно Рушел.

Трагедията от 28 ноември 2016-а остава като огромна травма в бразилския футбол. Бранителят продължи да играе, въпреки че с множество тежки наранявания по тялото от катастрофата.

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Мина през Интернасионал, Гояс, Крузейро... А от три години е в родния му клуб. И в последния мач от кариерата се зарадва на промоция в елита.

Хепиенд на една история, която мина през Ада.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.