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Хетафе и Райо Валекано не се победиха в изключително напрегнат двубой - 1:1. Малкото дерби на Мадрид с двата тима, които са далеч от блясъка и успехите на Атлетико и Реал, не разочарова като интрига в понеделник вечер.

Домакините показаха характер и стигнаха до точката, въпреки че играха повече от 60 минути с човек по-малко след директен червен картон. Срещата започна динамично, като гостите от Райо Валекано нанесоха своя удар още в 11-ата минута.

Хорхе де Фрутос асистира на Алваро Гарсия, който от близка дистанция не сгреши и откри резултата - 0:1.

Проблемите за Хетафе се задълбочиха в 28-ата минута, когато Джене получи директен червен картон от съдията Хон Андер Гонсалес Естебан и остави отбора си в намален състав. Това се случи, след като той вече бе получил жълт картон в 16-ата минута.

Треньорът Хосе Бордалас бе принуден да прави тактическа смяна, като извади Рамон Тератс за сметка на Абдел Абкар.

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В 56-ата минута Мартин Сатриано беше на точното място и възстанови равенството – 1:1.

В класирането Райо е 13-и, а Хетафе - 14-и.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.