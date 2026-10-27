"Червените" сдадоха за последно първото място през декември 2023-а след равенство със Славия

1040 Снимка: БТА

ЦСКА е на първо място в класирането поне за ден, след като в понеделник вечер победи Лудогорец с 2:0.

"Червените" водят с 2 точки пред Левски, но имат изиграни два мача в повече. Още тази вечер "сините" могат да се върнат отново начело, ако победят при гостуването си на Арда.

А ЦСКА не е бил първи точно 1060 дни - невероятно, но факт. Грандът за последен път сдаде върха след 1:1 срещу Славия на 2 декември 2023-а, като бе изпреварен тогава от Лудогорец.

И от онзи ден, та до снощи, нито веднъж името на клуба с 31 титли не е било най-отгоре в таблицата на елитната ни дивизия.

Сега, макар и временно, това се случва.

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ЦСКА е първи с 30 точки от 12 изиграни мача, Левски следва с 28 (10 двубоя), трети е Лудогорец с 26 (11 изиграни срещи), а ЦСКА 1948 има 25, събрани също в 12 игри, както и при лидера.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.