467 Снимка: БТА

Монца победи с 3:0 Фиорентина у дома в последния мач от 12-ия кръг в Серия А.

Българският национал Валентин Антов остана резерва за домакините и не се появи на терена.

Там обаче беше португалската сензация не само на този отбор, но и на цялата лига през сезона. 21-годишният Густаво Варела донесе преднина на Монца от дузпа в 45-ата минута и пак той бе точен за 2:0 в 51-ата минута на срещата.

С това Варела вече има 11 попадения в 10 мача от Серия А. Нападателят бе привлечен само за 2.2 милиона евро от Жил Висенте това лято и никой не очакваше ефекта, който има в италианския футбол.

Победата спря серия от четири поредни загуби на Монца, който заема 14-о място с 10 точки.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

За Фиорентина загубата бе седма от началото на сезона и тимът е 16-и с 9 точки.

Лацио е начело в класирането с 32 точки, следван от Рома с 30, Интер с 29, Милан с 27, Комо с 26, Ювентус с 21 и други.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.