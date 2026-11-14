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Мохамед Салах вече е голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Египет, след като вкара два гола за успеха с 5:0 над Малави в среща от квалификациите за Купата на африканските нации.
Нападателят на Трабзонспор има 70 попадения на сметката си за "фараоните" и изпревари друга легенда - доскорошния селекционер Хосам Хасан, който има 69 гола.
Салах вкара за 4:0 в 84-тата минута, за да изравни постижението на Хасан, а в добавеното време от дузпа реализра своя гол номер 70 с националната фланелка.
Другите попадения за домакините бяха дело на Насер Махер, Омар Мармуш и Мохамед Хани още през първото полувреме.
На 26 ноември Трабзон със Салах в състава гостува в София на ЦСКА, в мач от турнира Лига на конференциите.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.