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Левски е 17-и във временното класиране в Лига Европа, след като събра четири точки от първите си три мача. Победата в Чехия с 2:1 над Виктория Пилзен означава, че "сините" вече са в местата, които дават право на участие в плейофна фаза през февруари.

"Левски"

Първите 8 тима в крайното класиране отиват директно на осминафинал, а следващите 16 играят кръг на пряка елиминация, за да отсеят още осем за 1/8-финалите.

Левски е на 3 т. от осмия Бешикташ, но и само на 1 пред 25-ия Селта. Твърде рано е за сметки, защото остават цели пет двубоя в основната фаза, но платформата за статистика "Football Meets Data", която е партньор на УЕФА, след всеки изигран кръг ни предлага дигитална симулация кой къде би следвало да завърши в крайното класиране.

Левски в актуализираната такава е 24-и - тоест, би следвало българският шампион "да се закачи" за последната квота, даваща право на плейоф. Прогнозният брой точки обаче се е вдигнал чувствително - беше около 7 миналата седмица, сега е 9.6. Разбира се, след трите от Чехия, това няма как да не е логично.

Според симулацията отбори като Динамо Загреб, Марсилия и Селтик ще останат извън топ 24. А грандът Милан ще е 13-и и отива на плейоф.

Ето програмата на Левски за оставащите пет кръга в Лига Европа:

5 ноември - домакин на Ягелония (Полша)

26 ноември - гост на Марсилия

10 декември - домакин на Лилестрьом (Норвегия)

21 януари - домакин на Милан

28 януари - гост на Съндърланд.

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