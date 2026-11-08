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Почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима заяви, че управлението е най-големият проблем на ФИФА, представяйки платформата си за изборите на централата догодина. Същевременно той оцени шансовете си да измести настоящия ръководител Джани Инфантино на 20% до 30%.

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Ташима, на 68 г., е член на Съвета на ФИФА от 2015 г., след което ръководи футбола в Япония от 2016 г. до 2024 г. Той бе заменен от Цунеясу Миямото.

"Получих много съобщения, в които хора ми казват, че са благодарни, че изразих позицията си. С мен се свързаха президенти и служители на международни отдели на осем държави, включително такива извън Азия. Въпреки че все още не съм получил официална подкрепа, отзвукът е положителен. Тъй като времето е малко, а не желая да бъда бавен заради документация, искам да си осигуря подкрепа от поне шест асоциации", каза той за японския ежедневник Sports Nippon.

Ташима се нуждае от номинации от пет национални федерации, което е задължително условие за участие в изборите.

"Ще запазя това, което е добро, и ще променя това, което е лошо. Най-големият проблем обаче остава управлението. На този етап мисля, че шансовете ми за победа са около 20% до 30%, но с напредването на кампанията искам да ги повиша до 40% или 50%. Наистина искам да променя ФИФА", добави той.

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