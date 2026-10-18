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Бившият футболен национал на Украйна Роман Максимюк е загинал на фронта на 50-годишна възраст.

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Новината беше потвърдена от местните власти, след като тялото му е открито 20 месеца, след като той бе обявен за изчезнал. Благодарение на ДНК съвпадения с дъщеря му Дария самоличността му е потвърдена.

В своята кариера Максимюк играе за Динамо Киев, Днипро, ВОлин Черноморец и Прикарпатия. Има и близо 50 мача за руския Зенит (Санкт Петербург).

Стига и до националния отбор, където играе пет мача между 1998 и 2002 година.

След нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. бившият футболист се присъединява към военните усилия като стрелец в 25-а Сичеславска десантно-щурмова бригада.

Неговата съпруга Вера разказва, че когато са се чули за последно той е казал, че влиза в Донецка област и може да не й се обади дълго време.

 

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