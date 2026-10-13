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Ковънтри има първия си гол и първата си домакинска победа във Висшата лига от четвърт век, след като разби в понеделник вечер Нюкасъл с 4:1.

Така новакът в елита на английския футбол, воден от мениджъра Франк Лампард, събра вече 6 точки с два поредни успеха (след 1:0 като гост на Нотингам преди паузата за националните отбори). И стартът с четири поредни поражения е забравен.

Точно преди 25 години дойде последната домакинска победа, когато Ковънтри изпадна и не се върна във Висшата лига до това лято. Но в понеделник пред 30 000 на своя стадион "небесносините" спечелиха убедително в зрелище, белязано от красиви голове.

Джак Рудони откри от дузпа още в 6-ата минута, преди в началото на второто полувреме Сидики Чериф да отбележи с далечен удар по земя. Свен Ботман намали с бомба от 25 метра в 70-ата минута, но последваха два късни удара на домакините.

Елис Симс се разписа за 3:1 минути, след като се появи в игра от скамейката, а Стефан Мфуни отбеляза четвъртото попадение.

Нюкасъл е с 8 точки на 11-о място.

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