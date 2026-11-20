Клубът се изстреля в нова орбита след реконструкцията на "Бернабеу"

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Реал Мадрид е абсолютният властелин на веропейския футбол като традиция с неговите 15 купи на шампионите. Но марката с короната и емблемата на "кралете" е в съвсем отделна лига и в икономическата надпревара на суперклубовете на континента. Да, английската Висша лига е несравнимо по-силна от останалите първенства като общи приходи от тв права и рекламни контракти, но индивидуално нито един отбор не се доближава до Мадрид.

В събота Реал ще представи на членовете си пълните отчети за изминалата финансова година, но някои от тях вече бяха публикувани от медията "The Atletic".

Първи съществен детайл е, че за 26-а поредна година Мадрид е с позитивен баланс - излиза на печалба, въпреки че миналият сезон не донесе нито един трофей във витрината. Това не пречи обявената печалба да е от близо 40 милиона евро, като оборотът за периода е 1.2 милиарда евро.

В първата графа разликата с вечния враг Барселона е от около 55 милиона евро, тъй като каталунците регистрираха загуби от около 15 млн. А във втората авансът на Реал е от близо 240 милиона евро.

Най-големите разходи, разбира се, са за футболисти. Сметката в бюджета за следващия сезон, само за заплати, надхвърля 610 милиона евро.

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Големият удар на клуба остава реконструкцията на стадион "Бернабеу", превърнат в супермодерно съоръжение, което носи огромни приходи от мачовете на отбора. Но и осигурява допълнителни такива от НФЛ двубои, концерти и т.н. Арената струва над 1.5 милиарда евро, но Реал ще я изплаща до 2053 г., което прави икономическият удар поносим. Инвестицията се изплаща, а приходите растат лавинообразно.

Като споменахме НФЛ... Тази лига остава далеч пред останалите спортни в икономически аспект. Франчайзите там печелят колосални пари, особено след шумния успех на глобалната експанзия на спорта американски футбол.

Но ако има една спортна марка, която успява да се конкурира с тях, това е Реал Мадрид.

За 2026 г. класацията на "Forbes" по оборот в спорта е оглавявана от Далас Каубойс (1.278 млрд. долара), следван от Реал (1.161 мрд.), а Барселона е следващият клуб от футбола в списъка с 974 млн. долара.

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