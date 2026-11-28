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Нотингам Форест не бе побеждавал Челси у дома на "Сити Граунд" от почти 30 години, но това дълго чакане най-сетне приключи. Отборът на германския мениджър Оливер Глазнер надигра лоднончани с 3:2 в първия мач от дванадесетия кръг в Премиър лийг и така нанесе на "сините" трета поредна загуба и пета в последните им шест мача.

За пореден път този сезон капитанът Морган Гибс-Уайт бе в главната роля за Форест, реализирайки два от трите гола за Нотингам.

Домакините започнаха много обнадеждаващо, след като Игор Жезус им даде преднина още в петата минута.

Гибс-Уайт увеличи до 2:0 от дузпа в 51-ата минута, когато Лиъм Делап бе фаулиран в наказателното поле от Уесли Фофана, който пък получи жълт картон за нарушението си.

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Емануел Емега върна Челси в мача четири минути по-късно, когато реализира с добавка след блокиран от защитник далечен шут на Педро Нето - 2:1. Гибс-Уайт обаче възстанови двата гола аванс за Нотингам в 73-ата минута, когато Ксавер Шлагер го изведе зад защитата и той вкара за втори път.

Емега също отбеляза втори гол и намали до 3:2 в 89-ата минута, когато засече топката с глава на далечната греда, ала гостите нямаха време да опитат да се преборят за точката на "Сити Граунд".

Последната домакинска победа на Форест срещу този съперник датираше от 11 януари 1997-а.

С трите точки Нотингам се изкачва до четирнадесето място в класирането с общо 12, докато Челси остава осми с 16.

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