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Комо - Манчестър Юнайтед 4:1. Не, това не е шега, а е реален резултат от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Шампионска лига

Италианският отбор от града на брега на прочутото и безкрайно красиво езеро направо унищожи славния английски гранд, пращайки го на дъното - образно казано, не точно във водите на езерото...

Комо е проект на няколко години, в който се събират някои от най-добрите млади играчи на планетата, водени от младия треньор Сеск Фабрегас. Днес този състав изнесе лекция по футбол на "червените дяволи", които са в една от най-големите кризи в историята си. Седем поредни мача без победа за Юнайтед, като последната бе срещу Сабах пак в този турнир с 4:0 на 10 септември.

Гениалният 22-годишен Нико Пас (на снимката горе в момент от мача) сложи началото на погрома, а и оркестрира цялата тази демонстрация на модерен футбол, която бе изгледана на живо от звездите на Юнайтед и техния мениджър Майкъл Карик.

Пас е естественият наследник на Лео Меси в аржентинския национален отбор. Десетка с убийствен ляв крак, той бе собственост на Реал Мадрид до лятото, но Комо го откупи след наем в предходните два сезона.

Та именно Нико заби първия гол още във 2-рата минута, пращайки неспасяем фалцов удар от дъгата на наказателното поле, с който би се гордял и Меси.

Снимка: Getty Images

Пас бе в състава на Аржентина на Мондиала и дори започна като титуляр срещу Йордания в групата, а именно митичния му сънародник го е посочил за човека, който да го замени. Неслучайно синовете на Лео - Чиро и Тиаго, се появиха и бяха снимани с екипи на Комо с номер 10 и името на Нико, дни след световното в Маями.

Та този нов аржентински футболен поет с левачка като на Меси и същия номер, продължи да тероризира гранда от Манчестър. Пак той сервира топката като шахматист пред Анастасиос Дувикас за 2:0 в 49-ата минута, а само осем по-късно открадна топката и я прати елегантно в далечния ъгъл за 3:0. Два гола и асистенция за наследника на Меси - вероятно - във футболния свят. Тази вечер не остана човек в Европа, който да не разбра защо самият Лео вижда точно този играч в тази роля.

Якобо Рамон вкара за 4:0 с глава в 76-ата минута, за да стане резилът за гостите пълен. Чак в добавеното време Джошуа Зиркзее вкара за "дяволите", но да наречем това попадение почетно би било несериозно.

Комо - градче с население 83 000 души, което може да се побере почти изцяло на "Олд Трафорд" (ако оставят най-малките и най-възрастните у дома), няма как да забрави тази вечер. Победа в Шампионската лига над Манчестър Юнайтед. И то каква!

Тимът на Фабгерас вече има 6 точки, след като би и РБ Лайпциг с 4:1, преди да загуби от Фейенорд с 2:3.

Юнайтед има 3 точки след две загуби и спомената победа над Сабах.

По същото време в Лил се игра не по-малко зрелищен мач, а Галатасарай би домакините с 4:2. Юнус Агун откри още във втората минута за турския гранд, но домакините изравниха в 7-ата с гол на Сориба Диуане.

Лил поведе с попадение на същия човек в 39-ата минута, но в края на първото полувреме вкара Алексей Батраков - 2:2.

След почивката автогол на Йозер и попадение на Виктор Осимен дадоха победата на гостите, а положенията бяха за поне още няколко гола в двете врати.

Галатасарай има вече 3 точки след първата си победа, а Лил остава на дъното - нула точки след три поражения. 

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