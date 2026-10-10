Трите точки днес изкачиха поне временно варненци на седмата позиция в класирането (с актив от 13), докато врачани остават девети с 9 и нямат успех вече три последователни кръга.
През първото полувреме и двамата вратари бяха изключителни. Марин Орлинов и Пламен Илиев направиха и невъзможното, но не допуснаха гол във вратите си, макар възможности за това да не липсваха и за двата отбора.
Единственият гол, който в крайна сметка се оказа разликата между двата отбора, бе реализиран от Бубакар Хане в 58-ата минута. Жота Лопес направи добър пробив, след което отклони към съотборника си и той отбеляза победното попадение - 1:0.
С днешната победа Спартак сложи край и на друго чакане, макар и по-кратко. За последно варненци бяха печелили шампионатен мач на 3 август - срещу Локомотив (Пловдив), а след това навъртяха четири загуби и три равенства преди днешния успех.