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Спартак (Варна) спечели гостуването си на "Ботев" (Враца) с 1:0 - нещо, което не се бе случвало скоро, тъй като последната победа на "соколите" във визита на този съперник датираше от 1985 година.

Първа лига

Трите точки днес изкачиха поне временно варненци на седмата позиция в класирането (с актив от 13), докато врачани остават девети с 9 и нямат успех вече три последователни кръга.

През първото полувреме и двамата вратари бяха изключителни. Марин Орлинов и Пламен Илиев направиха и невъзможното, но не допуснаха гол във вратите си, макар възможности за това да не липсваха и за двата отбора.

Единственият гол, който в крайна сметка се оказа разликата между двата отбора, бе реализиран от Бубакар Хане в 58-ата минута. Жота Лопес направи добър пробив, след което отклони към съотборника си и той отбеляза победното попадение - 1:0.

С днешната победа Спартак сложи край и на друго чакане, макар и по-кратко. За последно варненци бяха печелили шампионатен мач на 3 август - срещу Локомотив (Пловдив), а след това навъртяха четири загуби и три равенства преди днешния успех.

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