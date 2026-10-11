В четвъртък "сините" гостуват на този съперник в Лига Европа

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Следващият съперник на българския шампион Левски в Лига Европа – НЕК Неймеген, направи 1:1 при гостуването си на гранда Аякс, в мач от първенството на Нидерландия.

Още в 7-ата минута грандът поведе с 1:0, като Толу Арокодаре вкара с глава.

Но съперникът на Левски изравни бързо - в 19-ата минута вкара Тджеярон Чери от дузпа.

След този мач от 8-ия кръг Аякс е на 5-о място с 15 точки, докато НЕК Неймеген е на 11-о място с 9.

Противникът на българския шампион няма победа от 29-и август, а в Лига Европа стартира с 0:5 при гостуването на Ювентус преди паузата на националните отбори.

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Левски бе победен на свой терен от Залцбург с 0:1 в първия си двубой в основната фаза.

НЕК ще приеме "сините" в четвъртък от 22 часа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.