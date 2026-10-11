Монако не успя да победи у дома Тулуза в мач от шестия кръг на френската Лига 1 - 2:2.
Тимът от Княжеството е следващият съперник на ЦСКА в европейските турнири и първи в основната фаза на Лигата на конференциите.
Домакините поведоха с 2:0, но не успяха да удържат преднината си. Едан Диоп отбеляза първия гол за своя отбор с глава, а след това асистира на Матис Аблин, който вкара второто попадение.
Но след почивката Каспер Тенгстедт намали резултата за гостите от дузпа, а само пет минути по-късно – в 59-ата минута, тийнейджърът Сион Опонг изравни на 2:2.
Монако остава на върха в класирането с 14 точки, спечелени от четири победи и две ремита. В четвъртък в 19:45 часа лидерът във френската лига пристига на стадион "Васил Левски", за да гостува на българския ЦСКА.
Спортът е повече от резултат
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