Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Монако не успя да победи у дома Тулуза в мач от шестия кръг на френската Лига 1 - 2:2.

Тимът от Княжеството е следващият съперник на ЦСКА в европейските турнири и първи в основната фаза на Лигата на конференциите.

Домакините поведоха с 2:0, но не успяха да удържат преднината си. Едан Диоп отбеляза първия гол за своя отбор с глава, а след това асистира на Матис Аблин, който вкара второто попадение.

Но след почивката Каспер Тенгстедт намали резултата за гостите от дузпа, а само пет минути по-късно – в 59-ата минута, тийнейджърът Сион Опонг изравни на 2:2.

Монако остава на върха в класирането с 14 точки, спечелени от четири победи и две ремита. В четвъртък в 19:45 часа лидерът във френската лига пристига на стадион "Васил Левски", за да гостува на българския ЦСКА.

ПСЖ постигна домакинска победа в късния мач в събота вечер - 3:1 над Льо Ман. Срещата бе белязана от безредици на "Парк де Пренс", където ултрасите на парижани се биха с полиция и издигаха транспаранти в подкрепа на протестите по улиците на френската столица от последните дни.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125959
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4289
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4020
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5854
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3008
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1050
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462