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Кристиао Роналдо изигра един от най-силните си мачове през последните месеци и отбеляза хеттрик в саудитската лига.
Португалецът беше героят при победата с 5:3 на неговия Ал насър над Ал Холуд.
Неговият съотборник Жоао Феликс пък се отчете с четири асистенции.
В 24-ата Феликс намери Анжело, който изравни. Феликс регистрира втората си асистенция в 38-ата минута, когато подаде за гола на Мане. Във втората минута от продължението Есомба изравни за гостите.
След почивката Феликс подаде на Роналдо за неговия първи гол в мача и Ал-Насър отново поведе в резултата.
Спортът е повече от резултат
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В 72-ата двамата повториха упражнението за 4:2. В 81-ата Мане асистира за третия гол на Роналдо, който оформи своя хеттрик.
В заключителните моменти на двубоя Домингеш вкара трети гол за Ал-Холуд, след като беше точен от дузпа за крайното 5:3.
С тази победа Ал Насър събра 28 точки и се изравни с лидера Ал-Кадисия, който е мач повече. Ал-Холуд е с 12 точки.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.