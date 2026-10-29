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Кристиао Роналдо изигра един от най-силните си мачове през последните месеци и отбеляза хеттрик в саудитската лига.

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Португалецът беше героят при победата с 5:3 на неговия Ал насър над Ал Холуд.

Неговият съотборник Жоао Феликс пък се отчете с четири асистенции.

В 24-ата Феликс намери Анжело, който изравни. Феликс регистрира втората си асистенция в 38-ата минута, когато подаде за гола на Мане. Във втората минута от продължението Есомба изравни за гостите.

След почивката Феликс подаде на Роналдо за неговия първи гол в мача и Ал-Насър отново поведе в резултата.

В 72-ата двамата повториха упражнението за 4:2. В 81-ата Мане асистира за третия гол на Роналдо, който оформи своя хеттрик.

В заключителните моменти на двубоя Домингеш вкара трети гол за Ал-Холуд, след като беше точен от дузпа за крайното 5:3.

С тази победа Ал Насър събра 28 точки и се изравни с лидера Ал-Кадисия, който е мач повече. Ал-Холуд  е с 12 точки.

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