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Пеп Гуардиола, който е свободен след раздялата си с Манчестър Сити през лятото и обяви, че ще си взема почивка, е приоритет за следващ селекционер на националния тим на САЩ при евентуална раздяла с Маурисио Почетино, пише The Athletic.

Известно е, че аржентинският специалист е свързван с поста на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед.

Няма гаранция, че Гуардиола ще приеме офертата на американците, тъй като испанецът настоява, че иска да си почине известно време от футбол.

Той вече бе потърсен от Италианската футболна федерация в началото на сезона, за да поеме националния тим на страна, но отклони предложението.

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