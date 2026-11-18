Световното по футбол за юноши до 17 години ще премине без американците

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Националният отбор на САЩ се оттегли от Световното първенство за юноши до 17 години в Катар от страх заради риск от въоръжен конфликт в района.

В писмо до играчите, до което информационна агенция "Ройтерс" е получила достъп, Американската футболна федерация (US Soccer) посочва, че решението е взето "с оглед на настоящите обстоятелства".

Като мотив се цитира препоръка на Държавния департамент на САЩ, който през миналия месец издаде предупреждение за пътуване до Катар от трета степен.

Това се случи ден след като йеменското движение "Хути" извърши смъртоносна атака срещу летище в съседна Саудитска Арабия, на фона на продължаващи въздушни удари както в Саудитска Арабия, така и в Йемен.

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Турнирът, в който участват 48 отбора, ще се проведе от 19 ноември до 13 декември, като САЩ трябваше да бъде в група с Черна гора, Чили и Алжир.

В предупреждението на САЩ се споменават атаките на хутите срещу граждански летища и критична инфраструктура, като се отправя предупреждение, че военните действия "биха могли бързо да ескалират извън пределите на непосредствения район".

В актуализираните указания американските граждани се съветват да преосмислят пътуванията си до Катар поради "риск от въоръжен конфликт".

"Благополучието на нашите играчи и щаб винаги ще бъде наш основен приоритет", се казва в писмото на Американската футболна федерация.

От федерацията заявиха, че ще уведомят клубовете на играчите и ги помолиха да не правят публични коментари, докато оттеглянето не бъде официално обявено от организаторите на турнира - ФИФА.

Азиатската купа през 2027 г. - азиатският еквивалент на Европейското първенство - трябваше да се проведе в Саудитска Арабия от 7 януари до 5 февруари, но е отложена с близо година заради конфликта.

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