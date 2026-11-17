Постижението му обаче бе помрачено от 0:4 срещу Швейцария

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Кени Далглиш бе играчът с най-много мачове за националния отбор на Шотландия повече от 40 години, но това вече не е така. Легендарният нападател изигра последния си мач за родината през 1986-а - №102, като и дълго преди това бе водач в тази класация, но снощи Анди Робъртсън го замени като №1.

Крал Кени записа своите 102 мача в период от 15 години - между 1971-а и 1986-а, като същевременно вкара и 30 гола (дели върха при голмайсторите с Денис Лоу). Левият бек Робъртсън, който понастоящем е капитан на шотландския тим, стигна до постижението за по-кратко време - 12 години.

Понастоящем част от Тотнъм, Робъртсън дебютира за страната си още докато играеше за Дънди Юнайтед през 2014-а, а по време на престоите си в Хъл и най-вече в Ливърпул, се наложи като ключов играч.

И вече има 103 мача и 4 гола, като той и Далглиш са единствените, които са преминали кота "100". Очаква се скоро това да стори и Джон МакГин - халфът на Астън Вила, известен като Шотландския Зизу, има 95 мача, а останалите двама активни национали в Топ 10 са далеч от върха.

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Това са Райън Кристи и Скот МакТоминей, които са съответно със 75 и 74 двубоя.

Робъртсън излезе със специална фланелка при 0:4 срещу Шотландия, като дребни детайли я различаваха от тези на съиграчите му - от вътрешнат страна на яката бе изписано 103, а около емблемат на гърдите бе отчетено постижението му. На капитанската му лента също пишеше, че това е играчът с най-много мачове за храбрите шотландци.

Шотландия остана на трето място в групата си в Лига "В" на Лигата нациите.

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