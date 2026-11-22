1391 Снимка: Пресслужба БФС

Младият български вратар Андрей Кръстев отново показа високо ниво за отбора на Сампдория и имаше сериозен принос при успеха с 3:1 над Беневенто в 12-ия кръг от италианската Серия В. Това е трета поредна победа за "Дория", те събират 14 точки и се придвижват на 13-о място. Начело в класирането е Палермо с 27, а Беневенто е 8-и с 16, но в серия от четири мача без победа.

Домакините от Сампдория решиха мача в рамките на 34 минути, когато поведоха с 3:1 и така бе оформен и крайният резултат. Дженаро Тутино откри в 10-ата с глава, след като отклони в мрежата центриране от дясно на швейцарския национал Кевин Мбабу.

Гостите изравниха в 15-ата минута чрез Леонардо Серникола, който направи добавка при избиване на Андрей Кръстев, който скочи за да спре опитващия да го преодолее Черубини. Защитата на Сампдория обаче носи основната вина, тъй като нито един бранител нито спря първия пас, нито опита да спре добавката.

Три минути по-късно младият бургазлия спаси далечен удар на Жуан, но в 22-ата минута Сампдория отново излезе напред. Отново Кевин Мбабу проби от дясно и центрира, а ветеранът Лоренцо Инсине посрещна топката на задна греда и я прати в мрежата за 2:1.

Кръстев и защитата се справиха с още две опции на Беневенто, които опитваха да изравнят, но в 31-ата минута Сампдория отвърна с трето попадение. Лоренцо Мецотеро вкара от близо, след като Инсине му подаде в наказателното поле. Пет минути преди края на първата част Андрей Кръстев извади над гредата удар на Матия Майта.

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През втората част за Сампдория също стана напрегнато, но българският вратар и защитата ликвидираха всяка една опция за гол.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.