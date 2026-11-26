"Росонерите" на Аморим с глътка въздух в турнира след предходните лоши резултати

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Милан постигна втората си победа в пет мача от основната фаза на Лига Европа, след като отново успя да победи като гост.

Възпитаниците на Рубен Аморим направиха впечатляващ обрат от 0:2 до 4:2 като гост на Олимпиакос в Гърция и по този начин се ревнашираха на феновете си за шокиращото поражение от Ференцварош у дома в миналия кръг.

Така "росонерите" събраха актив от шест точки и се качиха в топ 24 и отборите, които заемат местата за плейоф.

Милан отново се оказа много уязвим. Майк Манян си отбеляза автогол в 31-ата минута, а в 49-ата Жота Силва покачи на 2:0 за Олимпиакос.

След това обаче англичанинът Омари Хъчисън излезе на сцената и обърна мача за гостите. Той първо вкара в 56-ата минута за 1:2, а след това даде две асистенции. В 63-ата минута центрира за Алфаджо Сисе, за да може младокът с глава да вкара четвъртия си гол в турнира. После Хъчисън центрира и за звездата Кристиан Пулишич, а американецът с фамозен удар от воле в 71-ата минута направи 3:2. В самия край на мача Диего Морейра на контраатака реши всичко с гол за 4:2 след асистенция на Пулишич.

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Другите резултати в турнира:

Селта - Борнемут 1:2

Динамо Загреб - Байер Леверкузен 0:2

РБ Залцбург - Арарат 2:0

Юнион Синт Гилис - Лех Познан 2:2

Виктория Пилзен - Бенфика 4:0

Бешикташ - Апоел Беер Шева 0:0

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.