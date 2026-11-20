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На националния отбор на Англия по футбол е наложена условна забрана за продажба на билети за гостуващ мач в резултат на "расистко и/или дискриминационно поведение" от страна на фенове при победата с 3:2 над Испания в Мадрид в неделя, обявиха от УЕФА.
Санкцията, която ще важи за един мач, е условна и важи за период от две години. Футболната асоциация е глобена и с 15 000 евро.
Наказанието е свързано с антикатолически и антиирландски скандирания, които са се чули по време на двубоя в испанската столица.
Англия сложи край на серията от 43 мача без загуба на Испания, като поведе с 3:0 благодарение на голове на Хари Кейн, Езри Конса и Бен Уайт.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.