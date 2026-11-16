На Острова сипят хвалби за играта на отбора на Тухел, докато бе с 11 на терена

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"Най-голямата победа в ерата на Томас Тухел".

Това е общото мнение в Англия, след като националният отбор отиде и би в Мадрид непобедимия от над три години световен шампион Испания с 3:2. Победата прати "трите лъва" на върха на групата им в турнира Лига на нациите и бе сладко отмъщение за загубата със същия резултата на "Уембли" от този съперник през септември.

Всъщност, от гледна точка на неутралните зрители трябва да признаем, че и двата мача между Испания и Англия тази есен бяха невероятни като зрелища.

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"В първите 60 минути това бе съвършенство. Това бе отбор, който не можеше да бъде спрян - коментира BBC. - И - да, кажете го съвсем спокойно. Англия бе на друго ниво от Испания. На по-високо ниво. За първи път от години виждаме това да се случва и гледката бе поразителна.

Научени са и много уроци, защото след 1:0 нашият отбор не се прибра и не потърси успокояване на играта. Пресата стана още по-агресивна, а атаката - с по 7-8 футболисти."

Картината обаче се промени след изгонването на Елиът Андерсън в 65-ата минута и отсъдената за същото нарушение дузпа за домакините. След това те натиснаха здраво, а англичаните оцеляваха - от 3:0 до 3:2 и защита с телата си в последните минути.

"Една индивидуална грешка бе на път да преобърне мача - пише още в анализа си BBC. - Насреща си имахме невероятен отбор и бе ясно, че те ще използват възможността, когато я получат.

След 60-те минути съвършенство настанаха 30 минути хаос, в който брояхме секундите.

Но победихме, а това е напредък спрямо Атланта."

Атланта - препратката е ясна. Там бе полуфиналът Англия - Аржентина на Мондиала през лятото, когато "трите лъва" поведоха в началото на второто полувреме и доминираха, но в последните 30 минути се прибраха изцяло в отбрана, за да допуснат обрат и да не стигнат финала.

Тогава обвиненията бяха огромни към Тухел за поведението и смените, сега обаче се говори за "научен урок".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.