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Клубовете от английската Висша лига гласуваха "за" това да осигурят финансова защита на ръководството при евентуални съдебни дела от страна на спонсорите на Манчестър Сити срещу лигата.

Решението бе взето на среща в Лондон в четвъртък, като предложението беше подкрепено от 18 от общо 20-те тима в първенството. Единствено "гражданите" (естествено), както и Нотингам Форест, гласуваха "против".

Това означава, че всички 20 клуба ще носят колективна финансова отговорност за евентуалните разноски по делата, които могат да достигнат до стотици милиони лири.

Куриозното е, че след приемането на тази мярка, Сити ще бъде задължен да участва в покриването на разходите, ако спонсорите на отбора заведат дела срещу Висшата лига.

До ситуацита се стигна след като независимата комисия на английското първенство призна тима за виновен в нарушения на финансовите правила. Според разследването, Сити е завишил изкуствено разходите си с над 830 милиона лири за период от 9 г. чрез спонсорски договори, които са прикривали финансиране от собственците на клуба - "Абу Даби Юнайтет Груп".

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Шефовете на "гражданите" отричат обвиненията и вече обжалваха решението. Междувременно два от основните спонсори на тима, авиокомпанията "Етихад" и технологичната "Етисалат", обявиха, че планират съдебни действия срещу Висшата лига.

През октомври авиокомпанията категорично отхвърли твърденията, че е участвала в неправомерни търговски споразумения. По-рано този месец "Етисалат" също оспори заключенията на комисията, определяйки ги като неверни и клеветнически.

До момента от Нотингам Форест не са коментирали публично решението си единствени да гласуват "против". Според британски медии възражението на клуба е било свързано с процедурата по приемане на промяната, а не с подкрепа за Сити. Ръководството на Форест е сметнало, че клубовете не са получили достатъчно информация и време, за да оценят потенциалните финансови последици от предложението.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



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