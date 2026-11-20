Бившият национал ще си търси отбор в чужбина, след като загуби титулярното си място в Разград

697 Снимка: Булфото

След 8 години и половина пътищата на Антон Недялков и Лудогорец са напът да се разделят. Договорът на левия бек с разградчани изтича през юни 2027-а. Почти сигурно обаче защитникът ще напусне "орлите" още тази зима.

Бранителят не попада в плановете на завърналия се старши треньор Игор Йовичевич. 33-годишният Недялков най-вероятно няма да чака до края на сезона и ще си тръгне съвсем скоро. Според запознати ръководството няма да прави спънки на своя дългогодишен капитан и двете страни ще разтрогнат контракта му по взаимно съгласие през зимата.

Така Недялков ще може по-лесно да си намери отбор. Кариерата му най-вероятно ще продължи в чужбина, като вече има интерес към него. На този етап шансът бившият национал да заиграе у нас е минимален.

Напоследък Антон Недялков е с периферна роля в състава на Йовичевич и загуби титулярното си място за сметка на Симеон Шишков. 20-годишният талант се утвърди на левия бек, възползвайки се от шанса, който му беше даден благодарение на правилото за български играч до 23 г. Затова и от началото на сезона Недялков е взел участие само в 9 мача в efbet Лига.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Бившият бранител на Литекс и ЦСКА е седемкратен шампион на България с Лудогорец, 2 пъти спечели Купата на България и 6 пъти Суперкупата на страната. Премина в Разград през лятото на 2018 година след период в МЛС на САЩ, където не успя да се наложи в Далас.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.