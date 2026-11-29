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Мачът между Арда и ЦСКА 1948 в Кърджали трябваше да бъде отложен с половин час, но в крайна сметка се изигра и ни предложи два великолепни гола, за да може домакините да спечелят с 2:1 в 16-ия кръг на efbet Лига.

Въпреки тежките условия и заснежения терен, който беше изчистен в часовете преди двубоя, той се оказа много интересен и предложи общо три попадения, всичките през първото полувреме.

Арда направи голям пропуск в началото на мача, но поведе в 38-ата минута с диагонален удар на Лъчезар Котев.

Най-красивият мометн в мача дойде в 41-ата минута. Десният бек на ЦСКА 1948 Медина центрира, Жул Мейер отклони с глава, а Елиаш Франко от близка дистанция вкара с изключителна задна ножица за 1:1.

В продължението на първата част обаче Арда отговори меко казано впечатляващо. Светослав Ковачев вкара със страхотен далечен удар, пращайки топката в горния десен ъгъл на Петър Маринов. Абсолютно неспасяем шут.

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През втората част ЦСКА 1948 вкара гол за 2:2 в 63-ата минута, но той правилно беше отменен заради засада. В крайна сметка кърджалийци запазиха аванса си.

Победата им носи актив от 25 точки и те излизат пети в класирането, точно зад своя днешен съперник. ЦСКА 1948 остава с 30 точки на четвъртото място, на три зад третия Лудогорец, който е с два мача по-малко.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.