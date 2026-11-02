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Арда прекъсна дълга серия от пет мача без победа в efbet Лига, като се наложи над Септември с 2:1 под дъжда в Кърджали. Срещата сложи край на 13-ия кръг.

По този начин тимът на Александър Тунчев вече на шесто място в класирането с 21 точки, като е само на една от петия Ботев (Пловдив). Септември остана на последната 14-а позиция с 8 точки след шест поредни загуби.

Мачът започна отлично за Арда, като още в шестата минута Станислав Иванов бе изведен само срещу вратаря, нападателят бе застигнат от двама играчи на гостите, но подаде на Светослав Ковачев, който вкара с левия крак за 1:0.

Малко след 20 минути игра Септември спечели дузпа, след като Енцо Францети бе фаулиран от Виктор Попов. Андре Либерал изпълни неуверено и вратарят на домакините Анатолий Господинов изби топката, но Либерал вкара при добавката - 1:1.

Само три минути по-късно Арда си върна аванса, след като Мартин Паскалев бе точен с глава. Малко преди почивката Станислав Иванов вкара за трети път топката във вратата на Септември, но след преглед със системата за видео повторения ВАР попадението не бе зачетено, тъй като Светослав Ковачев, който асистира, е бил в положение на засада.

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В началото на втората част Господинов спаси диагонален шут на Францети. Четвърт час преди края на редовното време току-що влезлият като резерва Бирсент Карагарен имаше възможност да реши всичко с трети гол, но Владимир Иванов спаси удара в близкия му ъгъл.

В последната минута на мача резервата на гостите Виктор Добрев бе изгонен от терена с директен червен картон заради удар без топка срещу Велковски.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.