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Ръководството на Арда отправи призив към привържениците на отбора да се включат в почистването на терена на стадион "Арена Арда" преди предстоящия двубой с ЦСКА 1948.
Срещата по програма трябва да започне в 13:30 часа, като от клуба се надяват с помощта на своите фенове да осигурят възможно най-добри условия за провеждането на футболния мач.
От Арда призоваха всички привърженици, които имат възможност и желание, да се включат в инициативата и да помогнат в подготовката на терена.
По този начин клубът разчита и на подкрепата на своите фенове в усилията двубоят да се проведе по план.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.