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Мендижърът на Арсенал Микел Артета призна, че ситуацията с Букайо Сака не изглежда обнадеждаващо. И по всяка вероятност английският национал ще отсъства дълго време, след като бе сменен в 10-ата минута на снощното равенство на английските шампиони - 2:2 като гост на Байерн (Мюнхен).

Шампионска лига

"От медицинския ни щаб са притеснени. Когато играч трябва да излезе от терена заради остра болка, нещата никога не са добри, но все пак трябва да изчакаме и да видим", каза Артета.

Английският национал е далеч от най-добрата си форма, тъй като е преследван от различни здравосолвони проблеми в последните месеци. Еберечи Езе, който го смени снощи, пък вкара първия гол за "артилеристите". Конкретно в снощния случай вероятно става дума за контузия на четириглавия бедрен мускул.

Треньорът на домакините Венсан Компани даде своята гледна точка относно дербито в баварската столица.

"Сблъскахме се със силен противник, усетихме го, видяхме го. Мисля, че имахме своите моменти, за да вземем крайната победа. Имахме няколко големи шанса, които не мислех, че ще получим. Малко е жалко, защото през последните десет до петнадесет минути страдахме. Това отне малко от инерцията ни. Все още имахме чувството, че можем да спечелим мача, може би дори опитахме да го направим. Но не с всички сили, а с всичките сили, които ни бяха останали. Може би справедлив резултат, дори и да имахме повече големи шансове", смята белгиецът.

Арсенал има 7 точки след 3 мача в Шампионска лига, докато Байерн е с 5.

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