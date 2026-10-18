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Арсенал постигна труден успех в гостуването си на Нотингам Форест в 7-ия кръг на Висшата лига. "Артилеристите" спечелиха срещата на "Сити Граунд" с 1:0 с попадение на Нони Мадуеке в 80-ата минута.

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В 19-ата минута Лиъм Делап подаде към Дан Ндой, но опитът на швейцарския национал премина покрай левия страничен стълб.

Чистите положения липсваха в следващите минути. Най-добрият шанс до края на полувремето се откри пред Кай Хаверц. Ударът на германеца бе неточно.

В 67-ата минута изстрел с глава на Габриел премина над напречната греда.

Пет минути по-късно Юриен Тимбер намери Деклан Райс в пеналтерията. Англичанинът също не успя да намери очертанията на вратата с изпълнението си.

Арсенал поведе в резултата в 80-ата минута. Нони Мадуеке получи пространство в наказателното поле и стреля. При удара му се получи и лек рикошет, който не остави възможност на Матц Селс да реагира.

В минутите до края Форест опита да стигне до равенството, но "топчиите" показаха достатъчно стабилна игра в защита, за да стигнат до трите точки.

Арсенал се завърна на 2-ото място с 18 точки, докато Нотингам Форест е 18-и с 5 пункта

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