Шампионите продължават да са уверен лидер в таблицата

21 Снимка: Getty images

Английският шампион Арсенал допусна втора издънка от началото на сезона, правейки 2:2 като гост на Нюкасъл.

Въпреки това лидерската позиция на "артилеристите" по никакъв начин не е застрашен, а предвид факта, че Нюкасъл водеше в резултат до 78-ата минута, то равенството сякаш не е толкова лошо за шампионите.

Точката увеличава актива на Арсенал на 28 точки след деветте победи, днешното реми и едно поражение за първите 11 кръга - шампионско темпо.

Арсенал е с шест точки пред изненадващия втори тим в класирането Брайтън, който още не е изиграл срещата си от този кръг.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Иначе до почивката днес по нищо не изглеждаше, че Арсенал ще има проблеми, защото гостите поведоха чрез Езе, а и отлично контролираха случващото се на терена.

Снимка: Getty images

Нюкасъл обаче се прероди след почивката и осъществи впечатляващ обрат.

В 49-ата минута Харви Барнс изравни, а гол на Малик Тиау в 62-ата донесе обрата.

Арсенал обаче също реагира и изравни чрез Мадуеке, с което грабна точката в мача.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.